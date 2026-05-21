Basta toppe d' asfalto sulle strade appena rifatte | il Campidoglio approva il nuovo regolamento sugli scavi
Il Comune ha approvato un nuovo regolamento che riguarda gli scavi nelle strade appena rifatte. Le nuove norme prevedono regole più strette per il ripristino del manto stradale e un coordinamento più rigoroso tra le aziende che effettuano lavori sui sottoservizi. L’obiettivo è migliorare la qualità di intervento e ridurre le toppe di asfalto che spesso si vedono dopo i lavori. La decisione riguarda tutte le attività di scavo e riparazione su strade pubbliche appena rifatte.
Regole più stringenti per il ripristino stradale e maggiore coordinamento tra gli operatori che devono lavorare sui sottoservizi. L’assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento scavi.Una gestione più modernaIl problema dei lavori eseguiti rovinando un tappetino d’asfalto appena rifatto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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