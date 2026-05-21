Basta toppe d' asfalto sulle strade appena rifatte | il Campidoglio approva il nuovo regolamento sugli scavi

Il Comune ha approvato un nuovo regolamento che riguarda gli scavi nelle strade appena rifatte. Le nuove norme prevedono regole più strette per il ripristino del manto stradale e un coordinamento più rigoroso tra le aziende che effettuano lavori sui sottoservizi. L’obiettivo è migliorare la qualità di intervento e ridurre le toppe di asfalto che spesso si vedono dopo i lavori. La decisione riguarda tutte le attività di scavo e riparazione su strade pubbliche appena rifatte.

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