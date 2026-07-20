Graduatorie di istituto di prima fascia ATA 2026 27 | pubblicazione all’Albo online delle scuole

Notizia in breve

Gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare gli avvisi con le graduatorie definitive di prima fascia del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie sono disponibili all’albo online delle scuole e riguardano le posizioni di circolo e di istituto. La pubblicazione segna l’inizio delle procedure di aggiornamento e assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.