Graduatorie di istituto di prima fascia ATA 2026 27 | pubblicazione all’Albo online delle scuole
Gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare gli avvisi con le graduatorie definitive di prima fascia del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie sono disponibili all’albo online delle scuole e riguardano le posizioni di circolo e di istituto. La pubblicazione segna l’inizio delle procedure di aggiornamento e assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alle graduatorie definitive di circolo e di istituto di prima fascia del personale ATA, valide per l’anno scolastico 202627. L'articolo Graduatorie di istituto di prima fascia ATA 202627: pubblicazione all’Albo online delle scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie d'istituto I fascia Ata: come compilare la scelta delle scuole (Allegato G) - TUTORIAL
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