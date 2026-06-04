Immissioni in ruolo 2026 27 graduatorie concorso PNRR3 in pubblicazione | come funzionano convocazioni e scelta delle sedi Il Punto di Sonia Cannas

Le graduatorie di merito relative al concorso PNRR3 sono state pubblicate da vari Uffici scolastici regionali, aprendo le procedure per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 202627. I candidati che hanno superato le prove devono attendere le convocazioni ufficiali, che includeranno anche la scelta delle sedi di assegnazione. Le procedure di nomina sono in corso, con le graduatorie ora disponibili come primo passo per l’avvio delle immissioni.

Il primo passaggio riguarda infatti la definizione del contingente nazionale delle assunzioni. Come ha spiegato Cannas, sarà il Ministero dell’Economia e delle Finanze a autorizzare il numero complessivo di immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Solo dopo questo passaggio il Ministero dell’Istruzione e del Merito potrà procedere con la distribuzione dei posti tra le diverse regioni. Successivamente ogni Ufficio scolastico regionale ripartirà il proprio contingente tra le varie classi di concorso e tipologie di posto, consentendo così l’avvio delle operazioni di nomina. Un ulteriore passaggio sarà la pubblicazione della consueta nota ministeriale con le istruzioni operative che disciplineranno le assunzioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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