Graduatorie ATA di seconda fascia aggiornate | pubblicazione degli elenchi e ordine delle convocazioni
Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le nuove graduatorie di seconda fascia del personale ATA. Gli elenchi sono disponibili e verranno utilizzati per le supplenze annuali e temporanee, in assenza di posti nelle graduatorie di prima fascia. Le convocazioni seguiranno l’ordine stabilito nelle liste aggiornate.
Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie aggiornate di seconda fascia del personale ATA. Gli elenchi vengono utilizzati per l’assegnazione delle supplenze annuali e temporanee quando risultano esaurite le graduatorie provinciali di prima fascia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie ATA terza fascia: validità titoli e requisiti per l'aggiornamento 2027
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