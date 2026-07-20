Gp del Belgio di F1 Antonelli trionfa e allunga in Classifica Mondiale Piloti

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, disputato sul circuito di Spa. Il pilota della Mercedes ha concluso in prima posizione, davanti a Charles Leclerc su Ferrari e a Max Verstappen su Red Bull, che sono saliti sul podio. La vittoria permette ad Antonelli di allungare in classifica mondiale piloti. La gara si è svolta domenica 19 luglio.

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, allungando in testa al Mondiale. Domenica 19 luglio, il pilota della Mercedes è tornato a trionfare sul circuito di Spa, precedendo ‘in volata’ la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, che ritorna così sul podio. Quarto Hamilton, che torna secondo nel Mondiale superando Russell, costretto al ritiro per un contatto proprio con Lewis in partenza. Ecco l’ordine d’arrivo e la classifica Piloti del Mondiale di Formula 1. Gp Belgio, ordine d’arrivo – L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Belgio:. 1 Kimi Antonelli (Mercedes) 2 Charles Leclerc (Ferrari) +1.952 3 Max Verstappen (Red Bull) +11. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Kimi Antonelli trionfa a Spa: lItalia torna vincente nel tempio della Formula 1 dopo 73 anni

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