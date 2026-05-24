Il pilota italiano ha aumentato il vantaggio in classifica generale, mantenendo la prima posizione. Il pilota francese ha guadagnato terreno e si trova ora più vicino rispetto al terzo classificato. La stagione 2026 di Formula 1, iniziata in Australia e destinata a concludersi ad Abu Dhabi, comprende 24 Gran Premi, gli stessi del 2024 e del 2025.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga in testa, Leclerc avvicina Russell

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, è nata una LEGGENDA: Antonelli vince a Suzuka, Leclerc da impazzire!

Notizie e thread social correlati

Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga su Russell, Leclerc già a -37La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, con un totale di 24 Gran Premi.

Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli perde 2 punti da Russell, Norris avvicina LeclercIl campionato mondiale di Formula 1 2026 è iniziato con la gara in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi.

Temi più discussi: Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli perde 2 punti da Russell, Norris avvicina Leclerc; Classifica piloti e costruttori: Kimi Antonelli in vetta, +18 su Russell; F1, classifica e distacchi nelle CLASSIFICHE del Mondiale dopo la Sprint a Montreal; F1 2026: classifica Mondiale Piloti e Mondiale Costruttori.

CLASSIFICA FORMULA 1 2026 | Russell a -18 da Antonelli! Mondiale Piloti e Costruttori (GP Canada Montreal)Classifica Formula 1 2026: il Mondiale Piloti e Costruttori verso il GP Canada a Montreal (23-24 maggio) con Andrea Kimi Antonelli al comando. ilsussidiario.net

F1 | Classifica mondiale Piloti e Costruttori 2026Classifica mondiale Piloti e Costruttori F1 2026 con Andrea Kimi Antonelli al comando del mondiale assieme a Mercedes. newsauto.it