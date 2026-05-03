Classifica Mondiale piloti F1 2026 | Antonelli allunga al comando!

Il Campionato del Mondo di Formula 1 2026 è iniziato in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La stagione comprende 24 Gran Premi, stessa quantità delle ultime due edizioni. Dopo le prime gare, il pilota italiano si trova in testa alla classifica mondiale, con un vantaggio sui inseguitori. La classifica aggiornata mostra come il campione in carica abbia mantenuto la posizione di vertice nelle prime tappe del campionato.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).🔗 Leggi su Oasport.it

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