Governo Meloni la premier si schiera con Roggero Lega pronta a cambiare la legittima difesa ma FI frena | No fughe in avanti news in diretta

La premier ha espresso sostegno a Roggero, mentre tra gli alleati si discute sulla modifica della legge sulla legittima difesa. La Lega ha presentato un disegno di legge per ampliare le possibilità di autodifesa, mentre Forza Italia si è detta contraria a cambiamenti repentini. La discussione si svolge nel contesto di un confronto tra le forze politiche di maggioranza, senza ulteriori dettagli su eventuali decisioni immediate.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. La premier difende Roggero mentre tra gli alleati si apre lo scontro sulla legittima difesa. La Lega ha già pronto un ddl per cambiare la legge e allargare le maglie mentre FI frena. Monta la polemica sul caso Bologna dove un uomo è morto dopo esser stato fermato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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