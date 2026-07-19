La Lega ha depositato una proposta di legge, a firma Claudio Borghi, che mira ad ampliare i limiti della legittima difesa, modificando l’articolo 52 del codice penale. La proposta prevede nuove norme che potrebbero estendere le condizioni di difesa legittima. Il partito di centrodestra ha annunciato l’iniziativa, mentre Forza Italia ha espresso cautela, sottolineando che si tratta di una mossa che non dovrebbe anticipare i processi legislativi già in corso.

La Lega ha depositato provvedimento, a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Si tratta di una proposta di legge che prevede la non punibilità di "qualsiasi reazione" nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio "indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta". Questo testo di fatto scagionerebbe chi come il gioielliere piemontese ha agito al di fuori del suo negozio, in condizioni non ritenute compatibili con la norma attuale sulla legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roggero, la mossa della Lega: proposta di legge che estende i limiti della legittima difesa. FI frena: "No fughe in avanti"

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