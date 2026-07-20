Ryan Fox, Francesco Molinari, Stefano Mazzoli e altri hanno disputato quattro giorni intensi tra Royal Birkdale e Punta Cana. La settimana ha visto partite e risultati diversi, con variazioni di ritmo e performance. Nessun evento ufficiale si è svolto, ma le attività hanno coinvolto giocatori di livello internazionale e italiano. Le partite si sono concentrate su allenamenti e incontri informali, senza competizioni ufficiali. La sede di Punta Cana ha ospitato alcune sessioni di pratica e incontri tra professionisti.

Sono stati quattro giorni quantomeno alternativi, quelli vissuti sia dal golf italiano che da quello internazionale. Se, però, tutti gli occhi del mondo dei putt erano fissi sul Royal Birkdale, sede dell’edizione numero 154 dell’Open Championship, con un successo da ricordare che è quello di Ryan Fox, in casa Italia si è rivisto Francesco Molinari e si è soprattutto accesa una serie di riflettori su Stefano Mazzoli. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, Ryan Fox. Una storia, la sua, incredibile già solo per quello che ha fatto in questi 4 giorni. Dopo il primo giro era 85°: in zona taglio, praticamente. Anzi, sarebbe stato tagliato. Poi, nel secondo, è risalito al 52° posto con un 68. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Ryan Fox, Francesco Molinari, Stefano Mazzoli e una settimana particolare dal Royal Birkdale a Punta Cana

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Ryan Fox winner of The Open Championship & Francesco Molinari golf swing.Very different release

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