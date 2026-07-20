gli umbri in pellegrinaggio mille tra lourdes e compostela

Circa mille persone provenienti dall'Umbria hanno partecipato a un pellegrinaggio tra Lourdes e Santiago di Compostela, secondo quanto comunicato dall’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. L’arcidiocesi evidenzia come anche in estate, oltre alle destinazioni tradizionali come mare e montagna, siano sempre più frequenti i viaggi verso santuari italiani ed europei, attirando sia giovani che adulti.

Mille umbri in pellegrinaggio tra Lourdes e Compostela. A darne notizia è l’ archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. "C’è anche l’estate dello “spirito“, oltre alle classiche al mare, in montagna, all’estero, sempre più vissuta da giovani e adulti nel recarsi anche in alcuni santuari italiani ed europei – scrive l’archidiocesi in una nota –. È il caso di un migliaio di umbri che si apprestano a partire per il Santuario della Madonna di Lourdes e per il Santuario di San Jacopo di Compostela". Questi ultimi, in particolare, sono 420 giovani che hanno aderito al pellegrinaggio dell’area giovani dell’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, che si concluderà il 2 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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