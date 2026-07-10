Il 13 ottobre, nel santuario di Lourdes, monsignor Beschi si è unito ai fedeli durante una messa, accompagnato dal vescovo locale. Era il primo incontro ufficiale di un pellegrinaggio diocesano dopo la sua nomina a vescovo di Bergamo, avvenuta nel 2010. Don Della Giovanna ha ringraziato i partecipanti per il cammino condiviso negli anni. Le iscrizioni per il prossimo pellegrinaggio sono aperte.

ISCRIZIONI APERTE. Il 13 ottobre monsignor Beschi con i fedeli al Santuario. Don Della Giovanna: «Il nostro grazie per il cammino vissuto insieme». Era il giugno del 2010, un anno dopo la sua nomina a Vescovo di Bergamo, quando monsignor Francesco Beschi guidò per la prima volta i fedeli bergamaschi in un pellegrinaggio diocesano. La meta fu Mariazell, in Austria, con la basilica della Natività della Beata Vergine Maria. Da allora le occasioni di pellegrinaggio sono state numerose, ricche di significo umano e spirituale. Il 13 ottobre questo cammino culminerà con un sentito ritorno al Santuario di Lourdes, in Francia, in un altro luogo simbolo della devozione mariana, peraltro meta del primo pellegrinaggio bergamasco dopo la pausa forzata per la pandemia, nel 2021. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Lourdes pregando col Vescovo. «Un pellegrino tra i pellegrini»

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