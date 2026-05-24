Questa mattina si è concluso il 66esimo pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes, con una messa nella Basilica San Pio X. Alla cerimonia hanno partecipato circa 17.000 militari provenienti da vari paesi, tra cui 4.000 italiani. La manifestazione si è svolta nella cittadina ai piedi dei Pirenei, dove i partecipanti hanno condiviso momenti di preghiera e riflessione. L'evento si è svolto nel rispetto delle misure di sicurezza e senza incidenti segnalati.

Questa mattina, con la messa internazionale nella Basilica San Pio X, si è concluso il 66esimo pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes che ha visto convergere, nella cittadina mariana ai piedi dei Pirenei, 17000 militari da ogni parte del mondo, di cui 4000 italiani. Ricorrendo il centenario dell’Ordinariato militare per l’Italia, la presidenza della solenne liturgia di Pentecoste è stata offerta all’Ordinario italiano, Gian Franco Saba, il quale nell’omelia ha ribadito: “La festa di Pentecoste si inserisce in una straordinaria dinamica di rinascita e risurrezione”. L’arcivescovo castrense ha inoltre rivolto il suo saluto ai militari delle diverse rappresentanze dei 40 Paesi partecipanti, affidandoli alla vergine Maria perché “accompagni i nostri passi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Difesa, oltre 4mila militari italiani in pellegrinaggio a Lourdes

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