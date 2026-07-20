Ieri, vicino alla vecchia stazione di Reggio Emilia, si è verificata una colluttazione che ha coinvolto i carabinieri. Durante l’intervento, alcuni militari sono rimasti feriti. La scena ha evidenziato una situazione che si considera ormai insostenibile. Si è espresso sostegno e solidarietà ai carabinieri feriti, augurando loro una pronta guarigione. La richiesta principale è di aumentare gli organici delle forze dell’ordine.

"Quanto accaduto ieri vicino alla vecchia stazione di Reggio Emilia è l’ennesima testimonianza di una situazione ormai intollerabile. Esprimo la massima solidarietà ai carabinieri rimasti feriti durante la colluttazione, con l’augurio di una pronta guarigione. A loro, e a tutte le forze dell’ordine che operano quotidianamente in condizioni di estrema difficoltà, va la nostra più profonda gratitudine". Queste le parole di Claudio Guidetti presidente regionale e segretario provinciale di Azione. Guidetti afferma con fermezza che "La sicurezza non può più attendere. Le forze dell’ordine rappresentano l’unico vero baluardo a tutela della legalità in un contesto pesantemente segnato dal degrado e dalla presenza incontrollata di soggetti che hanno reso invivibili interi quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gli organici devono essere potenziati"

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