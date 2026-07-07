Il ministro dell’interno ha annunciato un potenziamento degli organici delle forze di polizia, l’istituzione di zone rosse e maggiori tutele per le forze dell’ordine. Questi interventi sono i primi risultati concreti dell’azione governativa in materia di sicurezza. La strategia mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare la criminalità. La questione della sicurezza resta centrale nel dibattito politico, con il centrodestra che punta a confermare la guida del paese.

Quando si parla di sicurezza non è mai abbastanza. Su questo tema, come ben spiegato su queste colonne, il centrodestra si gioca la guida del Paese o meglio la riconferma a Palazzo Chigi. Detto ciò, pur dovendo essere programmato e realizzato ancora molto per rendere le nostre comunità “sicure”, non si può dire che l'attuale governo se ne sia stato a braccia conserte. Anzi, ha raggiunto risultati, ai tempi della sinistra, insperati. I numeri dell'ultimo decreto Sicurezza, fortemente voluto dal ministro Matteo Piantedosi, valgono più di mille parole. Rafforzamento delle forze in campo Più di una semplice svolta c'è stata sul potenziamento degli organici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Organici potenziati, zone rosse e più tutele: i primi risultati concreti dell'azione di Piantedosi

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