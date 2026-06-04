Sanità Umbria la svolta di Proietti | Adeguata la macchina regionale con organici potenziati e più stabilità

Nel corso di un intervento in Assemblea Legislativa, la presidente della Regione Umbria ha annunciato un potenziamento della macchina sanitaria regionale, con organici più numerosi e maggiore stabilità. Ha riferito di aver adeguato la struttura sanitaria e di aver rafforzato il personale. La risposta è arrivata in risposta a un’interrogazione del consigliere, con un focus sui cambiamenti apportati in termini di personale e incarichi.

Un cambio di passo deciso per la sanità umbra. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, è intervenuta oggi in Assemblea Legislativa per rispondere a un'interrogazione del consigliere Giambartolomei, tracciando un bilancio netto dell'operato della Giunta su personale, incarichi e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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