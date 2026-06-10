Nicola Santini è un esperto di bon ton, noto per aver partecipato a programmi televisivi condotti da Antonella Clerici e Bianca Guaccero. La sua vita privata include un passato come marito, ma non sono disponibili dettagli specifici sulla sua famiglia o relazioni attuali. La sua notorietà deriva principalmente dalla sua attività nel settore del comportamento e delle buone maniere, che gli ha permesso di emergere nel panorama televisivo.

Nicola Santini è il noto esperto di bon ton che si è fatto conoscere dal grande pubblico, partecipando a programmi al fianco di Antonella Clerici e Bianca Guaccero. Il giornalista e direttore del settimanale Vero, sarà oggi tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nato nel 1976 in Versilia, nutre una grande passione per la fotografia, nello specifico inizia come paparazzo, per poi specializzarsi trasferitosi negli Stati Uniti in comunicazione e successivamente in galateo internazionale. Nel 2004 pubblica il primo libro Business + Etiquette, facendosi notare da Maurizio Costanzo. In... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicola Santini, l’ex moglie e la vita privata dell’esperto di bon ton

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