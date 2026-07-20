Gli effetti speciali di Odissea sono perlopiù fisici
Durante le riprese di “Odissea”, il regista ha impiegato principalmente effetti speciali pratici. Gli stuntman sono stati eliminati, sostituiti da pupazzi giganti per rappresentare i mostri e le scene magiche ispirate al poema omerico. Questa scelta ha portato a un utilizzo prevalente di effetti fisici, riducendo le sequenze generate al computer. La produzione ha quindi puntato su soluzioni pratiche per ricreare ambientazioni e creature della narrazione epica.
Christopher Nolan ha sotterrato gli stuntman e usato dei pupazzi giganti per riprodurre i mostri e gli episodi magici del poema omerico Un elemento su cui quasi tutte le recensioni di Odissea uscite finora concordano è la potenza visiva dell’ultimo film di Christopher Nolan, che ha saputo mettere in scena i principali episodi del poema omerico in modo molto realistico. E ci è riuscito senza ricorrere in modo massiccio alla CGI (computer-generated imagery), cioè alle immagini generate al computer, una tecnologia utilizzata al cinema fin dagli anni Settanta e diventata ormai quasi indispensabile soprattutto nei film con creature fantastiche, mondi immaginari o elementi soprannaturali, come quelli presenti nell’Odissea. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: The Punisher: One Last Kill criticato per i problemi di audio e gli effetti speciali 'incompleti'
Leggi anche: Spagna-Belgio, obiettivo semifinale con una regia da Oscar e gli effetti speciali di Yamal
Temi più discussi: Perché Odissea di Christopher Nolan è piena di pupazzoni; Odissea di Christopher Nolan: la guida per arrivare in sala preparati al kolossal da 250 milioni di dollari girato quasi tutto senza effetti digitali; Christopher Nolan, il regista di Odissea che combatte l’IA; Odissea di Christopher Nolan.
Jeff Olson, artista degli effetti speciali che ha lavorato a Star Wars: La minaccia fantasma e Chi ha incastrato Roger Rabbit?, è morto. https://cinema.everyeye.it/notizie/morto-jeff-olson-addio-artista-vfx-star-wars-roger-rabbit-886438.html?utm_medium=Social facebook
Gli effetti speciali di Odissea sono perlopiù fisiciChristopher Nolan ha sotterrato gli stuntman e usato dei pupazzi giganti per riprodurre i mostri e gli episodi magici del poema omerico ... ilpost.it
Perché Odissea di Christopher Nolan è piena di pupazzoniDagli alieni di Star Wars al Ciclope di Odissea, Hollywood sta tornando agli effetti speciali pratici. Non per nostalgia, ma perché gomma, animatronic e scenografie reali sono diventati una nuova este ... domusweb.it