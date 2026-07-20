Durante le riprese di “Odissea”, il regista ha impiegato principalmente effetti speciali pratici. Gli stuntman sono stati eliminati, sostituiti da pupazzi giganti per rappresentare i mostri e le scene magiche ispirate al poema omerico. Questa scelta ha portato a un utilizzo prevalente di effetti fisici, riducendo le sequenze generate al computer. La produzione ha quindi puntato su soluzioni pratiche per ricreare ambientazioni e creature della narrazione epica.

Christopher Nolan ha sotterrato gli stuntman e usato dei pupazzi giganti per riprodurre i mostri e gli episodi magici del poema omerico Un elemento su cui quasi tutte le recensioni di Odissea uscite finora concordano è la potenza visiva dell’ultimo film di Christopher Nolan, che ha saputo mettere in scena i principali episodi del poema omerico in modo molto realistico. E ci è riuscito senza ricorrere in modo massiccio alla CGI (computer-generated imagery), cioè alle immagini generate al computer, una tecnologia utilizzata al cinema fin dagli anni Settanta e diventata ormai quasi indispensabile soprattutto nei film con creature fantastiche, mondi immaginari o elementi soprannaturali, come quelli presenti nell’Odissea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli effetti speciali di “Odissea” sono perlopiù fisici

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