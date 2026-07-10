Si gioca a una manciata di chilometri da Hollywood, ma il trailer che precede Spagna-Belgio non presenta esattamente il film che ci saremmo aspettati. Chi pensava a un ruolo di primo piano per Lamine Yamal, con tanto di effetti speciali, sarà rimasto parzialmente deluso. Un solo gol per la star annunciata, che fino a questo momento si è visto rubare la scena da un Oyarzabal in formato Mondiale. Dall'altra parte due giocatori che sembravano destinati a un torneo da comparse stanno invece trascinando i Diavoli Rossi: la staffetta tra Charles De Ketelaere e Romelu Lukaku è la perfetta sintesi tra la nazionale che verrà e la Golden generation ormai all'ultima chiamata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna-Belgio, obiettivo semifinale con una regia da Oscar e gli effetti speciali di Yamal

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