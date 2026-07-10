Spagna-Belgio obiettivo semifinale con una regia da Oscar e gli effetti speciali di Yamal

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Spagna e Belgio si svolge a pochi chilometri da Hollywood. Il trailer che la anticipa non mostra scene spettacolari o grandi protagonisti come Lamine Yamal, che invece non appare con effetti speciali o ruoli di primo piano. La sfida si presenta come un'ottima occasione per raggiungere la semifinale, ma la presenza o meno di Yamal non viene evidenziata come elemento centrale. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica, senza particolari effetti visivi o scenari sorprendenti.

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Si gioca a una manciata di chilometri da Hollywood, ma il trailer che precede Spagna-Belgio non presenta esattamente il film che ci saremmo aspettati. Chi pensava a un ruolo di primo piano per Lamine Yamal, con tanto di effetti speciali, sarà rimasto parzialmente deluso. Un solo gol per la star annunciata, che fino a questo momento si è visto rubare la scena da un Oyarzabal in formato Mondiale. Dall'altra parte due giocatori che sembravano destinati a un torneo da comparse stanno invece trascinando i Diavoli Rossi: la staffetta tra Charles De Ketelaere e Romelu Lukaku è la perfetta sintesi tra la nazionale che verrà e la Golden generation ormai all'ultima chiamata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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