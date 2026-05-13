The Punisher | One Last Kill criticato per i problemi di audio e gli effetti speciali ' incompleti'
Il progetto realizzato per Disney+ con star Jon Bernthal nella parte di Frank Castle è stato 'trollato' online a causa di alcuni difetti evidenti. The Punisher: One Last Kill ha suscitato alcune reazioni online a causa di numerosi problemi tecnici. I fan del Marvel Cinematic Universe hanno immediatamente notato dei difetti evidenti e anche Disney+ ha dovuto ammettere che ci sono delle questioni su cui si sta lavorando. I problemi con l'audio Online gli spettatori hanno sottolineato che The Punisher: One Last Kill ha degli evidenti problemi con il mixaggio audio, in particolare a causa del volume molto basso dei dialoghi. Un utente ha scritto sui social che non riusciva a sentire assolutamente nulla, mentre altri hanno dichiarato che gli altoparlanti surround sono configurati .🔗 Leggi su Movieplayer.it
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