Un attore e doppiatore italiano è deceduto. La sua carriera includeva il doppiaggio di molte star di Hollywood e di Bud Spencer. È stato riconosciuto come uno dei più talentuosi nel settore, contribuendo a molte produzioni cinematografiche. La sua attività si inserisce in una tradizione di eccellenza nel doppiaggio iniziata negli anni 30.

Ripercorriamo la carriera di Glauco Onorato, attore e doppiatore di tante star di Hollywood, oltre che di Bud Spencer. L’Italia può vantare una grande storia di doppiatori, avendo avuto una scuola eccellente dagli anni 30 del secolo scorso a oggi. Per quanto, comunque, sia parere diffuso che i doppiatori attuali non abbiano lo stesso fascino e la stessa bravura di quelli uditi fino agli anni 90. Tra i massimi rappresentanti della scuola italiana va senza dubbio menzionato Ferruccio Amendola, la cui storia troverete alla fine di questo video. Qui invece vogliamo omaggiare Glauco Onorato, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano, originario di Torino, che può vantarsi di aver doppiato tantissime star di Hollywood. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Glauco Onorato, bravo attore e grande doppiatore

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Glauco Onorato, storia di un bravo attore e grande doppiatore

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