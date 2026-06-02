E’ morto Giacomo Piperno attore e doppiatore dalla carriera eclettica

È morto all'età di 90 anni il doppiatore e attore Giacomo Piperno, noto per la sua carriera eclettica tra cinema e televisione. La sua morte è avvenuta presso il Policlinico Umberto I di Roma. Piperno è stato riconosciuto per la sua versatilità, professionalità e passione nel campo dell'arte scenica. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera nel settore dello spettacolo.

(Adnkronos) – L'attore e doppiatore Giacomo Piperno, eclettico e poliedrico interprete tra cinema e televisione, grazie alla sua versatilità, professionalità e passione per l’arte scenica, è morto all'età di 90 anni al Policlinico Umberto I di Roma. A dare l’annuncio della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, sono stati i figli. Nato a Roma il 20 gennaio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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