E’ morto Giacomo Piperno attore e doppiatore dalla carriera eclettica

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto all'età di 90 anni il doppiatore e attore Giacomo Piperno, noto per la sua carriera eclettica tra cinema e televisione. La sua morte è avvenuta presso il Policlinico Umberto I di Roma. Piperno è stato riconosciuto per la sua versatilità, professionalità e passione nel campo dell'arte scenica. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera nel settore dello spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – L'attore e doppiatore Giacomo Piperno, eclettico e poliedrico interprete tra cinema e televisione, grazie alla sua versatilità, professionalità e passione per l’arte scenica, è morto all'età di 90 anni al Policlinico Umberto I di Roma. A dare l’annuncio della scomparsa, come riporta l'Adnkronos, sono stati i figli.  Nato a Roma il 20 gennaio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

È morto Tom Kane, attore e doppiatore di Star Wars e Le Superchicche: aveva 64 anniIl mondo dell'animazione e del doppiaggio ha perso Tom Kane, attore statunitense di 64 anni.

Addio al grande attore e doppiatore: “Era nella saga più famosa di tutte”Il mondo del doppiaggio e dell’animazione si è svegliato con la notizia della scomparsa di Tom Kane, attore e doppiatore statunitense.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web