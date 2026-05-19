Il mondo del doppiaggio e dell’animazione si è svegliato con la notizia della scomparsa di Tom Kane, attore e doppiatore statunitense. È ricordato per aver prestato la voce a personaggi di grande successo in diverse serie televisive e film d’animazione. La sua carriera ha attraversato decenni, contribuendo a dare vita a figure iconiche. La sua assenza si fa sentire tra colleghi e appassionati, che lo hanno sempre apprezzato per il suo lavoro e la sua voce inconfondibile.

Il mondo del doppiaggio e dell’animazione piange la scomparsa di Tom Kane, storico attore e doppiatore americano noto per aver dato voce ad alcuni dei personaggi più amati della cultura pop. Aveva 64 anni. La notizia è stata annunciata dalla sua agenzia, Galactic Productions, che lo ha ricordato come “una leggenda del doppiaggio il cui lavoro ha plasmato l’infanzia e l’immaginazione di milioni di persone”. ( Page Six ) La voce di Yoda e di tanti personaggi iconici. Nato a Kansas City, Tom Kane aveva iniziato a lavorare nel mondo della voce da giovanissimo, costruendo una carriera lunga oltre quattro decenni. È ricordato soprattutto per aver interpretato Yoda nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, oltre a prestare la voce a numerosi altri personaggi dell’universo di Star Wars, tra cui l’ammiraglio Ackbar. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al grande attore e doppiatore: “Era nella saga più famosa di tutte”

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