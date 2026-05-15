Grano duro in Basilicata | prezzi in calo e rischio per le aziende

In Basilicata, i prezzi del grano duro sono in diminuzione, creando preoccupazioni tra i produttori locali. L’accordo commerciale con il Mercosur potrebbe influire sulla competitività del settore, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole lucane. La riduzione del prezzo del grano duro potrebbe tradursi in un aumento dei costi di produzione per pasta e pane, con possibili ripercussioni sui prezzi al consumo. La situazione attira l’attenzione di chi lavora nel settore agricolo e alimentare della regione.

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?? Punti chiave Come influirà l'accordo con il Mercosur sulla sopravvivenza dei produttori lucani? Perché il calo del grano duro farà salire il prezzo di pasta e pane? Quali misure proporrà la Cia per proteggere i campi di Lavello? Chi deve garantire la tracciabilità per salvare la filiera del grano locale??? In Breve Aumento prezzi pane e pasta per i consumatori nonostante il calo del grano. Leonardo Moscaritolo propone controlli per bloccare prodotti esteri senza tracciabilità. Accordo UE- . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grano duro in Basilicata: prezzi in calo e rischio per le aziende ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duroLa decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore... Grano duro: arriva il listino nazionale, ecco come cambiano i prezziLa Commissione Unica Nazionale ha varato la prima quotazione nazionale del grano duro in Italia, un provvedimento del Ministero dell’Agricoltura e... Cia Basilicata 'settore cerealicolo in crisi, rafforzare le filiere locali'Crollo delle quotazioni del grano duro, aumento vertiginoso dei costi di produzione e le conseguenze dell'accordo commerciale Ue-Mercosur, che facilita l'importazione di prodotti agricoli dal Sud Amer ... ansa.it Tutelare il nostro grano, l'appello della CiaIn una nota l'organizzazione agricola traccia le cause della crisi internazionale, con conseguente aumento dei prezzi e poca attenzione al prodotto italiano ... rainews.it