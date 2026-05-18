Grano duro M5S vs Governo | Prezzi sotto i costi la Cun non tutela gli agricoltori

La commissione unica nazionale per il grano duro è al centro di un confronto tra il Movimento 5 Stelle e il governo. Il dibattito riguarda i prezzi del grano duro, che secondo alcuni rappresentanti politici sono sotto i costi di produzione. Il Movimento 5 Stelle ha criticato la mancata tutela degli agricoltori da parte della commissione, evidenziando una discrepanza tra i prezzi di mercato e quelli necessari per sostenere le aziende agricole. La discussione si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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