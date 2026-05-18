Grano duro M5S vs Governo | Prezzi sotto i costi la Cun non tutela gli agricoltori

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione unica nazionale per il grano duro è al centro di un confronto tra il Movimento 5 Stelle e il governo. Il dibattito riguarda i prezzi del grano duro, che secondo alcuni rappresentanti politici sono sotto i costi di produzione. Il Movimento 5 Stelle ha criticato la mancata tutela degli agricoltori da parte della commissione, evidenziando una discrepanza tra i prezzi di mercato e quelli necessari per sostenere le aziende agricole. La discussione si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La commissione unica nazionale per il grano duro è al centro di uno scontro parlamentare tra il Movimento 5 stelle e il governo. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Gisella Naturale, si è dichiarata "totalmente insoddisfatta" della risposta fornita dal sottosegretario al ministero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

CONSORZI AGRARI D’ITALIA RECEPISCE I PREZZI CUN DEL GRANO DURO: UN SEGNALE CONCRETO DI TRASPARENZA E TUTELA DEL REDDITO DEGLI AGRICOLTORIConsorzi Agrari d’Italia - CAI, punto di riferimento per migliaia di imprese agricole italiane e realtà strategica al servizio della filiera...

Grano duro in caduta libera: "Prezzi inferiori ai costi di produzione, agricoltori penalizzati"La Commissione unica nazionale sul grano duro, attivata dopo lunghe battaglie sindacali, sembra tradire la sua missione originaria.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web