Grano duro M5S vs Governo | Prezzi sotto i costi la Cun non tutela gli agricoltori
La commissione unica nazionale per il grano duro è al centro di un confronto tra il Movimento 5 Stelle e il governo. Il dibattito riguarda i prezzi del grano duro, che secondo alcuni rappresentanti politici sono sotto i costi di produzione. Il Movimento 5 Stelle ha criticato la mancata tutela degli agricoltori da parte della commissione, evidenziando una discrepanza tra i prezzi di mercato e quelli necessari per sostenere le aziende agricole. La discussione si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
La commissione unica nazionale per il grano duro è al centro di uno scontro parlamentare tra il Movimento 5 stelle e il governo. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Gisella Naturale, si è dichiarata "totalmente insoddisfatta" della risposta fornita dal sottosegretario al ministero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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