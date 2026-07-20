In 44 province italiane, sono stati effettuati oltre 500 arresti durante un'operazione contro le baby gang. Durante il blitz, sono state controllate circa 188.000 persone, con interventi nelle aree più problematiche di città come Torino, Bologna, Firenze, Roma e Milano. Le operazioni sono state mirate a contrastare lo spaccio e la violenza nelle zone delle stazioni e nei quartieri più degradati.

Dopo le operazioni a tappeto nelle zone più “calde” di Torino, Bologna, Firenze, Roma e Milano per contrastare la criminalità dedita soprattutto allo spaccio nelle zone delle stazioni, il Viminale organizzato un'offensiva massiccia per strappare i quartieri al degrado e alla violenza delle baby gang in 44 province italiane in tutto il Paese. Il bilancio dell'operazione parla di 539 arresti e 954 denunce. In manette sono finiti 492 maggiorenni e 47 minori, responsabili di reati che vanno dalle aggressioni alla rapina, fino al traffico di stupefacenti e al possesso abusivo di armi. Altri 791 adulti e 163 giovanissimi sono stati denunciati a piede libero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giro di vite contro le baby gang: maxi-blitz in 44 province, oltre 500 arresti e 188mila persone controllate

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Nuovo arresto per Baby Gang a Lecco: le immagini del blitz dei carabinieri e le armi sequestrate

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