Giovedì 23 luglio Il Volo fa tappa all’Arena Regina di Cattolica

Giovedì 23 luglio, Il Volo si esibirà all’Arena Regina di Cattolica come parte della loro tournée estiva. L’evento fa parte del loro World Tour e si svolgerà in un teatro con capacità per un pubblico numeroso. L’esibizione è prevista in serata, con biglietti disponibili per l’ingresso. La band continuerà il tour in altre città italiane e internazionali nelle settimane successive.

CATTOLICA (RN) – Giovedì 23 luglio Il Volo farà tappa all’Arena Regina di Cattolica. L’appuntamento si inserisce nella leg estiva del World Tour 2026-2027, con cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble stanno portando il loro spettacolo in Italia, Spagna e Grecia, attraversando le diverse anime del loro repertorio: dalla grande tradizione musicale italiana al repertorio lirico, fino ai brani che hanno segnato la loro carriera. Il trio arriva a Cattolica con uno spettacolo che celebra il percorso artistico de IL VOLO, unendo eleganza, interpretazione e una produzione pensata per valorizzare alcune delle location più prestigiose del panorama italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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