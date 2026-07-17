Ascolti tv giovedì 16 luglio | Doc 3 Tim Battiti Live La grande opera all’Arena di Verona

Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani 3. Su Rai 3 La grande opera all’Arena di Verona – La traviata. Su Rete 4 Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5 Tim Battiti Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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