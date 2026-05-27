Baglioni Giorgia Caparezza e Il Volo | Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena

Notizia in breve

L’Arena della Regina di Cattolica si prepara a ospitare dieci concerti, molti dei quali sono già vicini al tutto esaurito. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Claudio Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo. La rassegna musicale, in programma per l’estate 2026, prevede spettacoli di grandi nomi italiani, tutti in scena in piazza Repubblica.