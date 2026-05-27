Baglioni Giorgia Caparezza e Il Volo | Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena
L’Arena della Regina di Cattolica si prepara a ospitare dieci concerti, molti dei quali sono già vicini al tutto esaurito. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Claudio Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo. La rassegna musicale, in programma per l’estate 2026, prevede spettacoli di grandi nomi italiani, tutti in scena in piazza Repubblica.
Una parata di stelle per dieci spettacoli già vicini al sold out. L’Arena della Regina di Cattolica è pronta ad accendere l’estate 2026 con un cartellone che vedrà salire sul palco di piazza Repubblica i big della musica italiana, da Claudio Baglioni al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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