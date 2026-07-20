giovanili la maremma ai blocchi ecco i calendari under

Il campionato regionale Giovanissimi Under 15 prenderà il via domenica 13 settembre. Le squadre di Orbetello e Follonica Gavorrano sono pronte per il debutto nella stagione 2026-2027 del calcio giovanile maremmano.

Il calcio giovanile maremmano scalda i motori in vista della stagione 20262027. Under 15: Orbetello e Follonica Gavorrano pronte al debutto. Il sipario sul campionato regionale Giovanissimi Under 15 si alzerà domenica 13 settembre. A difendere i colori della Maremma ci saranno due compagini agguerrite. Riflettori puntati sull’ Orbetello, reduce da una splendida cavalcata e una promozione strameritata sotto la guida tecnica di Tiberio Pratesi. Insieme ai lagunari ci sarà il Follonica Gavorrano, che ha strappato il pass regionale conquistando con merito il titolo provinciale. Non farà parte della griglia il Grosseto: i biancorossi, secondi nell’ultimo torneo dietro al Calci, si sposteranno nei campionati riservati alle società professionistiche a seguito della vittoria della prima squadra in Serie D e del conseguente ritorno in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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