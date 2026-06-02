Microsoft lancia Scout | l’agente AI che gestisce Teams e calendari

Microsoft ha presentato Scout, un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale progettato per gestire Teams e i calendari. Scout può aiutare a proteggere gli orari privati, evitando riunioni improvvise, e può svolgere compiti amministrativi delegati dai dipendenti. La funzione principale è quella di ottimizzare la pianificazione e la gestione degli impegni, riducendo le interruzioni e semplificando le attività quotidiane.

Come può Scout proteggere i tuoi orari privati dalle riunioni improvvise?. Quali compiti amministrativi può delegare un dipendente a questo agente?. Chi risponde se l'intelligenza artificiale commette un errore professionale?. Come cambierà la gestione del tempo tra lavoro e vita privata?.? In Breve Integrazione con tecnologia OpenClaw testata a San Francisco all'inizio del 2026. Accesso limitato agli abbonati con licenza attiva GitHub Copilot. Google risponde con Gemini Spark per il settore enterprise entro l'anno. Rischio attacchi tramite iniezione di prompt monitorati dagli amministratori aziendali. Microsoft presenta Scout: l’agente digitale che trasforma i colleghi di Teams in assistenti intelligenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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