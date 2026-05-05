Un nuovo passo nel caso arbitri a Milano: il responsabile dei calendari sarà ascoltato in Procura. La convocazione arriva in un momento in cui il numero di persone chiamate a testimoniare dal pubblico ministero Maurizio Ascione cresce, e tra queste figura anche Andrea Butti. La sua audizione si inserisce in un quadro più ampio di indagini che coinvolgono diversi soggetti legati al settore arbitrale.

Milano 5 maggio 2026 – Giorno dopo giorno aumenta il numero dei convocati in Procura a Milano, che il pm Maurizio Ascione vuole interrogare nell’ambito del caso arbitri. E la notizia più recente e rilevante, secondo quanto riportato da Repubblica e Gazzetta dello Sport, è che entro la fine di questa settimana sarà ascoltato anche Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A. Sarebbe lui dunque, per ora, l’unico esponente della Lega Calcio che verrà sentito in qualità di testimone sulla presunta frode sportiva che ha portato all’autosospensione dell’indagato designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e del supervisore Var Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso arbitri, Andrea Butti sarà ascoltato in Procura: ecco il ruolo del responsabile dei calendari

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, il pm convoca il responsabile dei calendari Butti: nuova fase per la Procura di MilanoNico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real Madrid Colombo Genoa, scatta il riscatto con la salvezza matematica: 10 milioni...

Inchiesta arbitri, via alla fase 2: il responsabile dei calendari sarà sentito in settimanaAndrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il comunicato sull'infortunio di Calhanoglu e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Zhegrova sul mercato e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Le 3 contropartite per Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Arbitropoli, alcuni testimoni hanno ammesso la combine sugli arbitri graditi all'Inter!.

Inchiesta arbitri, il responsabile dei calendari della Serie A Andrea Butti sarà sentito in settimanaSecondo quanto riferisce gazzetta.it, Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Calcio Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che ... milannews.it

Il caso arbitri apre una nuova fase: la Procura convoca il responsabile dei calendari ButtiIl responsabile dell'Ufficio Competizioni della Lega Serie A è soltanto il primo: presto saranno sentiti anche altri dirigenti. 90min.com

Inchiesta arbitri, via alla fase 2: il responsabile dei calendari Andrea Butti sarà sentito in settimana. Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Inchiesta arbitri, via alla fase 2: il responsabile dei calendari Andrea Butti sarà sentito in settimana. via @lucabianchin7 su @Gazzetta_it x.com