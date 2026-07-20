È uscito di strada con la sua auto finendo in un uliveto dopo aver abbattuto una pianta. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale Recanati-Montefano, a un paio di chilometri dal quartiere Castelnuovo e a circa 400 metri dalla ditta "Elettrica Recanatese". Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane recanatese alla guida di una Toyota Yaris ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata sul lato destro terminando la propria corsa in un campo coltivato a ulivi. L’auto ha centrato in pieno una delle piante, abbattendola parzialmente, per poi ruotare su se stessa e fermarsi con il muso rivolto nella direzione opposta a quella di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane va fuori strada con l’auto. Si ribalta nel campo di ulivi

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AUTO ESCE DI STRADA E SI RIBALTA: GRAVE UN 20ENNE | 04/04/2026

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