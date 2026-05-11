L' auto va fuori controllo sulla Gardesana e si ribalta nel dirupo

Nella serata di ieri, domenica 10 maggio, si è verificato un incidente lungo la Gardesana, vicino all’abitato di Vigolo Baselga. Attorno alle 20:30, un’auto ha perso il controllo mentre percorreva la Statale 45 Bis e, successivamente, si è ribaltata su un dirupo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno operato per estrarre i coinvolti e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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Momenti concitati quelli vissuti nella serata di ieri, domenica 10 maggio, sulla Gardesana: più precisamente nei pressi dell’abitato di Vigolo Baselga dove intorno alle 20:30 un’auto ha perso il controllo, per cause al momento non note, mentre stava attraversando la Statale 45 Bis ed è finita in.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Schianto nella notte, l'auto va fuori controllo e si ribaltaErano da poco passate le 23 di lunedì 20 aprile quando, sulla strada principale di San Michele Appiano, si è verificato un grave incidente stradale,... Un'auto si ribalta sulla Gardesana, traffico in tiltMomenti di tensione, e inevitabili disagi alla circolazione, quelli che si sono vissuti nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, lungo la... Argomenti più discussi: Vigolo Baselga, l'auto va fuori controllo sulla Gardesana e si ribalta nel dirupo: ferito un 21enne | 10 maggio; Maxi tunnel sulla Gardesana? Vittoria per Comuni, residenti e ambiente, Gavazzoni dopo l'ok definitivo del Ministero: Ha meno impatto ambientale di certi tratti di Ciclovia; Vezzano, un'auto si ribalta sulla Gardesana: traffico in tilt | 7 maggio.