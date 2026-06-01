Pauroso fuori strada per un 24enne | si ribalta con l’auto è in codice rosso
Un 24enne si è ribaltato con l’auto lungo la strada provinciale 119, tra Monteroni di Lecce e Leverano, nel primo pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Il conducente è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
MONTERONI DI LECCE – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, lungo la strada provinciale 119, l’importante asse viario che unisce i centri abitati di Monteroni di Lecce e Leverano. Il sinistro, che ha visto coinvolto un unico veicolo, si è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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