Pauroso fuori strada per un 24enne | si ribalta con l’auto è in codice rosso

Notizia in breve

Un 24enne si è ribaltato con l’auto lungo la strada provinciale 119, tra Monteroni di Lecce e Leverano, nel primo pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Il conducente è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.