Il lunedì è legato alla Luna, che rappresenta emozioni, intuizione, umori, casa, famiglia e cura di sé. La giornata è consigliata per attività che coinvolgono questi aspetti, mentre si sconsiglia di affrontare impegni che richiedono decisioni importanti o grande energia. La posizione della Luna influenza le sensazioni e le scelte quotidiane, rendendo questa giornata più adatta a lavori domestici, riflessioni personali e momenti di relax.

Ricordiamoci che la Luna è simbolicamente associata alle emozioni, all’intuizione e agli umori. Ma anche alla casa, alla famiglia e alla cura di sé. Per questo la giornata è più indicata per certe attività. Di lunedì, per esempio, faremmo bene a prenderci cura del nostro benessere e della nostra energia, dedicando del tempo al corpo, allo spirito, ascoltando di più le nostre emozioni e intuizioni, alla ricerca di risposte diverse. Ideali le attività che abbiano a che fare con le parti liquide del corpo (anche le mucose), scegliendo però un lunedì in cui la Luna sia calante per drenare, crescente invece se vogliamo idratarci. E poi l’alimentazione: lunedì giornata ideale per iniziare diete e digiuni, per assumere bevande o composti depuranti e disintossicanti, per combattere le intossicazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorni e pianeti: tutto quello che c'è da sapere sul lunedì, la Luna e le cose da fare (e da evitare)

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