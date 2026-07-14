Epatite infantile | tutto quello che c’è da sapere per evitare il rischio

Nel 2022, durante la primavera, diversi ospedali pediatrici hanno segnalato un aumento di casi di epatite infantile. I medici hanno notato un incremento anomalo di bambini con sintomi di infiammazione al fegato, senza cause chiare. Le autorità sanitarie hanno avviato approfondimenti per identificare possibili agenti infettivi o cause ambientali. La situazione ha portato a un monitoraggio più intenso dei casi pediatrici e a campagne di informazione sui sintomi e le precauzioni da adottare.

È passato qualche anno e forse in molti non lo ricorderanno, ma nel 2022, come raccontato dalla BBC Science Focus Magazine (SiTiP), nella primavera del 2022, in diversi ospedali pediatrici del mondo, i medici hanno cominciato a osservare qualcosa di insolito. Bambini piccoli, fino a quel momento in perfetta salute, arrivavano in pronto soccorso con la pelle e gli occhi ingialliti, vomito, feci chiare e urine scure. Con quella sintomatologia il sospetto andava subito all’epatite, eppure gli esami escludevano subito i virus dell’epatite già conosciuti. Nonostante questo il fegato appariva gravemente infiammato. Da quei primi casi l’epatite infantile di origine sconosciuta è stata seguita passo dopo passo dalle autorità sanitarie internazionali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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