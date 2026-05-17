Casa della Comunità Pablo il trasferimento da lunedì 18 maggio | tutto quello che c' è da sapere

Da lunedì 18 maggio, la Casa della Comunità Pablo si trasferirà nella nuova sede al piano terra del padiglione Cattani, situato all’interno dell’ospedale Maggiore di Parma. La struttura attuale rimarrà chiusa e il personale si occuperà delle operazioni di trasferimento nelle ore precedenti. La nuova sede sarà accessibile a partire dalla data indicata, con l’obiettivo di garantire continuità nei servizi offerti alla cittadinanza. L’evento di trasferimento coinvolge tutto il personale e necessita di una pianificazione dettagliata.

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