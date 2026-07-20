giorni ad alta temperatura il meteo lascia speranze

Dopo settimane di alta pressione e temperature elevate, le previsioni indicano un cambiamento nel tempo sull’area aretina. Nei prossimi giorni, si prevede un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibili piovaschi e temperature in calo. La situazione meteorologica si sta modificando rispetto alle condizioni di stabilità e caldo intenso che hanno caratterizzato le settimane precedenti.

Più che una svolta, sarà un cambio di passo. Dopo settimane dominate dall’ anticiclone africano, anche sull’ Aretino il tempo si prepara a diventare più instabile. Le temperature resteranno pienamente estive, ma dovrebbero perdere qualche grado rispetto ai valori eccezionali registrati negli ultimi giorni, mentre martedì pomeriggio è atteso il ritorno della pioggia. Le previsioni indicano infatti che l’ alta pressione inizierà gradualmente a indebolirsi sotto la spinta di correnti più fresche in discesa dal Nord Europa. Non si tratta di un vero e proprio break estivo, quanto piuttosto di un ridimensionamento del caldo, accompagnato da una maggiore variabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Meteo, arriva il caldo: sole e temperature estive fino a sabato

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By the way, sia ringraziato il Signore se arriva questo break. Ma, in ogni caso, GFS ora modella DUE GRADI in Turchia (tra dieci giorni). DUE GRADI, in piena estate, in un Paese dalle estati roventi. Sta impazzendo il clima, chiaro? x.com

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