In Sardegna, la giornata di domenica si presenta con condizioni di bel tempo e temperature in aumento, grazie a un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti. Sono previste alcune piogge isolate tra le zone di Oristano e Nuoro, che interesseranno principalmente le aree interne. Nel frattempo, il vento di maestrale si indebolirà, influenzando la navigazione nelle acque circostanti, con un calo della forza del vento che potrebbe favorire gli spostamenti via mare.

? Punti chiave Dove colpiranno le ultime piogge isolate tra Oristano e Nuoro?. Come cambierà la navigazione con il calo del maestrale?. Quali zone della Sardegna raggiungeranno i 23 gradi domani?. Perché il vento sarà ancora forte in Gallura e nel Sulcis?.? In Breve Piogge isolate previste tra tarda mattinata e primo pomeriggio tra Oristano e Nuoro.. Temperature notturne tra 6 e 9 gradi nelle zone montuose dell'isola.. Vento fino a 40 kmh previsto nelle Bocche di Bonifacio, Gallura e Sulcis.. Miglioramento navigazione e attività turistiche grazie al calo del maestrale.. La domenica 17 maggio 2026 porterà un deciso miglioramento del clima su tutta la Sardegna, con temperature che saliranno fino a 23 gradi nelle zone costiere e meridionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, domenica di sole: il meteo migliora e sale la temperatura

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Maltempo Sardegna, mareggiata e strade allagate al Poetto

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