Meteo sabato ad alta tensione | tornano supercelle e grandine gigante

Da thesocialpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato si sono verificati temporali intensi con supercelle e grandinate di grandi dimensioni in alcune zone. L’aria calda proveniente dall’Africa ha alimentato le condizioni di instabilità atmosferica, creando un contrasto con le correnti più fresche in arrivo dalle Alpi. Sono stati segnalati forti rovesci e grandinate, con danni e allerta in diverse aree del Paese. La giornata si è conclusa con condizioni meteorologiche molto turbolente.

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L’ondata di caldo africano continua a dominare gran parte dell’Italia, ma proprio il contrasto tra l’aria rovente presente sul Mediterraneo e le correnti più fresche in arrivo oltre le Alpi aumenta il rischio di fenomeni meteorologici estremi. Per la giornata di sabato 18 luglio gli esperti lanciano un’allerta per il Nord-Est, dove nel pomeriggio e in serata potranno svilupparsi temporali particolarmente violenti accompagnati da grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Dopo i violenti episodi che hanno colpito il Nord negli ultimi giorni, la situazione atmosferica resta infatti favorevole alla formazione di sistemi temporaleschi organizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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