Meteo sabato ad alta tensione | tornano supercelle e grandine gigante

Notizia in breve

Sabato si sono verificati temporali intensi con supercelle e grandinate di grandi dimensioni in alcune zone. L’aria calda proveniente dall’Africa ha alimentato le condizioni di instabilità atmosferica, creando un contrasto con le correnti più fresche in arrivo dalle Alpi. Sono stati segnalati forti rovesci e grandinate, con danni e allerta in diverse aree del Paese. La giornata si è conclusa con condizioni meteorologiche molto turbolente.