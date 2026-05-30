Una struttura sanitaria ha avviato un progetto dedicato alle cure palliative in neurologia, focalizzandosi sulla qualità di vita dei pazienti con malattie croniche, progressive e con prognosi severa. La decisione è stata comunicata oggi da un’associazione di neurologia, che sottolinea l’importanza di integrare queste terapie nel percorso terapeutico. Non sono stati forniti dettagli sui luoghi o sui numeri delle persone coinvolte.

Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di neurologia "richiama l'attenzione sull'importanza delle cure palliative nell'ambito delle malattie neurologiche ad andamento cronico, progressivo e a prognosi severa. Un tema ancora oggi poco conosciuto ma fondamentale per garantire la migliore qualità di vita possibile ai pazienti e alle loro famiglie". Questo il messaggio del presidente della Sin, Mario Zappia, in occasione della Giornata nazionale del sollievo, che si celebra domani in tutta Italia. Le cure palliative rappresentano un diritto sancito dalla legge n. 382010 e sono incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)" anche per le persone affette da patologie neurologiche", evidenzia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sin: "Cure palliative centrali in neurologia per qualità vita pazienti"

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