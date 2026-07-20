Un giornalista sportivo è stato trovato morto nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. Le autorità stanno indagando sul caso, concentrandosi sulla dinamica dell’omicidio e sul possibile movente. La Procura di Salerno coordina le indagini con i Carabinieri, senza ancora aver identificato eventuali sospetti o motivazioni precise. La vittima lavorava come giornalista e le circostanze del decesso sono ora al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

Omicidio nel Salernitano: il giornalista Luca Esposito trovato senza vita a Eboli. Procura e Carabinieri indagano sul movente e sulla dinamica.. La Procura di Salerno continua a fare luce sull’omicidio di Luca Esposito, giornalista sportivo trovato morto nelle campagne di Eboli. Il caso, che ha profondamente colpito il mondo dell’informazione campana, resta avvolto da numerosi interrogativi mentre gli investigatori lavorano per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e individuare il responsabile del delitto. Il ritrovamento del corpo. Il corpo di Luca Esposito, 53 anni, è stato rinvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio in una zona rurale di Eboli, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giornalista ucciso nel Salernitano: indagini aperte sul delitto di Eboli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luigi “Luca” Esposito, chi è il giornalista sportivo e dirigente regionale ucciso a Eboli nel SalernitanoUn giornalista sportivo e dirigente regionale è stato ucciso a Eboli, nel Salernitano.

Giornalista trovato ucciso e bruciato nel salernitanoNel comune di Eboli, nel Salernitano, è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo vicino alla Strada Statale 7 bis e via...

Temi più discussi: Giornalista ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano; Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme.

Giornalista ucciso nel Salernitano, domani l'autopsia. Indagini senza sosta dei carabinieri coordinati dalla Procura di Salerno #ANSA x.com

Un giornalista ucciso nel Salernitano, il corpo dato alle fiamme reddit

Giornalista ucciso nel Salernitano, indagini senza sosta. Domani l'autopsiaSi terrà domani, nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo del giornalista salernitano Luca (all'anagrafe Luigi) Esposito, trovato ieri, carbonizzato, in un terreno agricol ... ansa.it

Giornalista ucciso e bruciato nel Salernitano, la verità dall'autopsiaGiornalista ucciso e bruciato nel Salerninato: la verità dall'autopsia. Si terrà domani, nell'obitorio di Eboli, l'esame sul corpo di Luca (all'anagrafe Luigi) Esposito, trovato ieri, carbonizzato, in ... lostrillone.tv