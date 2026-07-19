Giornalista pubblicista dal 2012, Luigi Esposito - noto come "Luca" - si occupava di racconto sportivo, seguendo soprattutto la Salernitana e la Serie C. La laurea in Biologia gli aveva permesso di lavorare in Arpac All'anagrafe si chiamava Luigi Esposito, ma da sempre era conosciuto e firmav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi era Luigi Esposito, ucciso e bruciato a Eboli: giornalista sportivo, era dirigente Arpac, OttoChannel: "Professionista scomodo"

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Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

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Eboli, ucciso e poi bruciato: il cadavere carbonizzato di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, noto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7bis in provincia di...

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Rappresentativa Under 23, I convocati; Partenope incontra Marsiglia: al Maschio Angioino la presentazione del libro di Maria Cerullo sui 2500 anni di amicizia tra le due città.

Chi era Luigi Luca Esposito, il giornalista ucciso e dato alle fiamme: il legame viscerale con il calcio e il compleanno pochi giorni fa x.com

Chi era il giornalista Luigi Luca Esposito, ucciso e dato alle fiamme ad EboliPer la Procura di Salerno, il corpo trovato carbonizzato è plausibilmente quello di Luigi Esposito, detto Luca, giornalista sportivo salernitano ... fanpage.it

Chi era Luigi Esposito detto Luca, trovato morto a Eboli: voce della Salernitana e dirigente ArpacGiornalista sportivo e dirigente pubblico, Luca Esposito aveva 53 anni. Il corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli ... affaritaliani.it