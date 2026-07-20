Il corpo di un giornalista è stato ritrovato bruciato in un'area isolata dopo un'ultima telefonata e un appuntamento inaspettato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di questa morte, ritenuta violenta, e stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima. La scena del crimine è stata sequestrata e si stanno esaminando prove e testimonianze per chiarire le responsabilità. La vicenda rimane avvolta da un forte riserbo.

L’ultima telefonata, un appuntamento nel buio e un corpo dato alle fiamme: gli investigatori ricostruiscono le ultime ore di vita del giornalista Luigi Esposito Un omicidio efferato, ancora avvolto nel mistero, scuote il Salernitano.Luigi Esposito, 53 anni, giornalista sportivomolto conosciuto negli ambienti calcistici campani, è statotrovato senza vita nelle prime ore di domenica in una zona ruraledi contrada Cioffi, a Eboli. Il corpo,completamente carbonizzato,è stato rinvenuto dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di un incendio tra la vegetazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, sono entrate nel vivo perricostruire le ultime ore di vita del cronista e individuare il responsabile del delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giornalista trovato morto e dato alle fiamme: il giallo di Luigi Esposito

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Morto il famoso giornalista: cadavere carbonizzato trovato in un terreno

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Il giornalista Luigi Esposito trovato carbonizzato a Eboli, il direttore di “Tutto Salernitana” ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiammeIl corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un'area di Eboli nella mattina di domenica 19 luglio.

Temi più discussi: Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Il corpo di un giornalista locale è stato trovato carbonizzato vicino a una statale in provincia di Salerno; Chi era Luigi Esposito, il giornalista noto come Luca ucciso a Eboli: l'omicidio e il corpo carbonizzato.

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