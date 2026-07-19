Il giornalista Luigi Esposito trovato carbonizzato a Eboli il direttore di Tutto Salernitana ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme

Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato carbonizzato in un'area di Eboli nella mattina di domenica 19 luglio. Si tratta di Luigi Esposito, direttore di una testata locale, che era stato ucciso con colpi di pistola prima di essere dato alle fiamme. La polizia sta indagando sulle circostanze del suo decesso e sull'eventuale collegamento tra l’omicidio e il suo ruolo professionale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini.

È del giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato recuperato nella prima mattina di domenica 19 luglio dai vigili del fuoco a Eboli, in provincia di Salerno. La drammatica scoperta è avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato tra le sterpaglie di una strada interpoderale. Le indagini, coordinate dalla procura guidata da Raffaele Cantone, sono in corso e puntano dritte verso la pista dell’ omicidio. Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca, nome con cui firmava i propri articoli e servizi televisivi. Il 53enne, infatti, era un dipendente dell’agenzia regionale per l’ambiente... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il giornalista Luca Esposito trovato carbonizzato a Eboli, il direttore di “Tutto Salernitana” ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiammeIl corpo di Luca Esposito, giornalista di 53 anni, è stato trovato carbonizzato a Eboli nella mattina di domenica 19 luglio.

Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista dato alle fiamme: ritrovato il cadavere carbonizzato in un terrenoIl corpo di un uomo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli.

Temi più discussi: Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Al Maschio Angioino la presentazione del libro Partenope incontra Marsiglia; Campania Alchemica torna sul Vesuvio: sapori, musica e cultura, evento già sold out; Real Forio, tutti gli uomini del presidente Amato.

Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo il cui corpo è stato trovato #carbonizzato, in condizioni non identificabili, in un terreno agricolo a #Eboli. Si tratterebbe di Luigi Esposito, dipendente ARPAC, ma noto come #giornalista pubblicista sportivo. x.com

Eboli, ucciso e poi dato alle fiamme il giornalista e dipendente Arpac Luca EspositoIl corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola ... rainews.it

Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca EspositoIl corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato questa notte, domenica 19 luglio, attorno alle 3 in un terreno nei pressi della Strada Statale 7 bis a Eboli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ... fanpage.it