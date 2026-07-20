Giorgio Cavazzano Rimini celebra il lavoro di un grande fumettista

La 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, festival dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai videogiochi, si è conclusa a Rimini. L’evento è stato organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini.

Rimini, 20 lug. (askanews) - Si è conclusa la 42esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Il bilancio parla di oltre 230mila visitatori, nuovo record per la manifestazione, capace di riunire tipologie diverse di appassionati. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 c'è stato il disegnatore Giorgio Cavazzano, celebre per i lavori sui personaggi della Disney, cui è stata dedicata una mostra e, soprattutto, ha ricevuto il Premio alla Carriera per la Letteratura a Fumetti. "Per parecchie volte - ha detto Cavazzano ad askanews - facevo parte del pubblico che applaudiva il premiato di turno e non ho mai pensato che un giorno sarebbe capitato anche a me. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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