Romano Garofalo, fumettista noto per aver creato Jonny Logan e MostrAlfonso, è deceduto. Nato a Rimini l’11 novembre 1941, la sua morte è stata annunciata dalla famiglia. Garofalo ha avuto una carriera nel mondo del fumetto, lasciando un segno con le sue creazioni. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra appassionati di fumetti. La data e le circostanze della morte non sono state rese note.

Rimini piange la scomparsa di Romano Garofalo e in lutto c’è anche il mondo del fumetto. Garofalo, nato nella città romagnola l’11 novembre del 1941, è il celebre creatore di Jonny Logan e MostrAlfonso, ma era anche sceneggiatore: aveva lavorato ad un progetto su un’opera mai compiuta del suo concittadino Federico Fellini, «Il Viaggio agli Inferi» ispirato al «Viaggio di G. Mastorna» immaginando un lungometraggio o un film con attori in tempi recenti scegliendo Castel Sismondo come location, laddove sono custodite le stanze del museo Fellini. Il «Viaggio di G. Mastorna», per la cronaca, fu un progetto cinematografico a cui il regista lavorò ispirandosi ad un racconto di Dino Buzzati. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - È morto Romano Garofalo, Rimini diece addio al fumettista creatore di Jonny Logan e MostrAlfonso

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