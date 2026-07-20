Giorgio Canali Bull Brigade Svegliaginevra e Arpioni sul palco del Filagosto

Da ecodibergamo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 30 luglio al 2 agosto si svolge il Filagosto Festival a Bonate Sopra, giunto alla ventiquattresima edizione. L’evento prevede quattro serate a ingresso libero nell’area feste. Tra gli artisti che si esibiscono sul palco ci sono Giorgio Canali, i Bull Brigade, Svegliaginevra e Arpioni. La manifestazione si tiene ogni sera durante il periodo indicato, offrendo musica dal vivo senza costi di ingresso.

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I CONCERTI. Dal 30 luglio al 2 agosto quattro serate a ingresso libero a Bonate Sopra. Dal 30 luglio al 2 agosto torna nell’Area feste di Bonate Sopra il Filagosto Festival, giunto alla ventiquattresima edizione. In programma quattro serate a ingresso gratuito con otto band, oltre a un’area dedicata alla ristorazione e alle bancarelle. Il festival si apre giovedì 30 luglio con Giorgio Canali & Rossofuoco, preceduti da Gattotoro, progetto di Gabriele Tura. Venerdì 31 luglio sarà la volta dei Bull Brigade, formazione punk rock torinese. In apertura si esibiranno i Violent Tomatoes, di ritorno sulla scena bergamasca. Sabato 1° agosto il cartellone propone Svegliaginevra, preceduta dal cantautore Filippo Cattaneo Ponzoni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Argomenti più discussi: Giorgio Canali, Bull Brigade, Svegliaginevra e Arpioni sul palco del Filagosto; Filagosto Festival a Bonate Sopra: otto band e ingresso gratuito dal 30 luglio al 2 agosto; Concerti 2026 in Italia, il calendario aggiornato dei tour mese per mese.

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