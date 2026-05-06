Nel corso della vita, prima o poi, si arriva a dover abbandonare comportamenti impulsivi e distruttivi, come quello di tirare sassi contro i lampioni. Questo passaggio rappresenta un momento di cambiamento, che coinvolge chi si trova a confrontarsi con azioni che possono avere conseguenze legali e sociali. La riflessione si inserisce in un quadro più ampio di crescita personale e di consapevolezza.

A un certo punto della vita arriva per tutti l’ora di smetterla di tirare i sassi contro i lampioni (eufemismo). Al quarto disco, diciotto anni dopo il loro esordio, i Bull Brigade non sono più quelle adorabili canaglie di una volta – del resto nessuno di noi lo è più. Lo ha spiegato bene il cantante Eugenio Borra in un’intervista: le sottoculture «non a caso» si definiscono giovanili. E così il loro ultimo lavoro, Perché non si sa mai (Motorcity produzioni), tiene il punk quasi sullo sfondo: «quelle sporche streets» sono ricordi, «le cariche alla stazione con i caschi e le Vans» risalgono addirittura agli inverni degli anni ’90 e la rabbia viene considerata solo per domandarsi se e quanto sia servita davvero.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bull Brigade, nel futuro senza rassegnazione

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